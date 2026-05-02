White hair care tips : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 20 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲೂ ಇಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Homemade dye for white hair : ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮರೆಮಾಚಲು ಇಂದು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಎರಡು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ...
ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇಂದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ : ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮೊಸರು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಮಿಶ್ರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಮೊಸರು: ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು: ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಂಜುನಿರೋಧಕ (Antiseptic) ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ದಟ್ಟತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ (Mild/Herbal) ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೇವಲ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.