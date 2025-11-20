English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್..‌

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್..‌

honey health risks: ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:53 PM IST
  • ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
  • ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು.
  • ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರುವ ಜನರು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್..‌

Honey health risks: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೇನುನೊಣದ ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಜೇನುನೊಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರುವ ಜನರು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಪ್ಪುರೋಧಕ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಕುಟುಕು, ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಟೀ ಚಮಚ (36 ಗ್ರಾಂ) ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಟೀ ಚಮಚ (24 ಗ್ರಾಂ) ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.!

ಏಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ವಾಯು, ಸೆಳೆತ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

