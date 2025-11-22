English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ?

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:41 AM IST
  • ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
  • ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ & ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಈ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ...

Benefits of Arjun Togate: ಮಧುಮೇಹವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬೇಕು, ಇದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ, ಇದನ್ನು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ: ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು, ಟ್ರೈಟರ್‌ಪೆನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಪೋನಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳು ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅರ್ಜುನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲಾಜಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ತಿನ್ನಲೇ ಬಾರದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ! ಒಂದು ತುಂಡು ತಿಂದರೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ

ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ: ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.

ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? 

ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು, ಇವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಭೇದಿ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಭೇದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಡಿಲ ಚಲನೆಯನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು.. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ !

ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಬಳಸಲು, ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಪುಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಮಿಗ್ರಾಂ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಚಹಾ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

