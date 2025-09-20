English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಮ್ ಬೇಡ.. ಡಯಟ್ ಬೇಡ.. ಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

How To Loss Weight Easily: ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 01:05 PM IST
    • ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
    • ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
    • ನೀರಿನಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಜಿಮ್ ಬೇಡ.. ಡಯಟ್ ಬೇಡ.. ಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

How To Loss Weight Easily: ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ದೇಹವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳು.. ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದ ಜನರು 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನರು.. ನೀರು ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ 44 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..

1. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ನೀರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕವೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
4. ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

 ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ '1' ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಕು! ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮನೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ.! ಈ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ

 

 

