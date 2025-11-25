ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 70 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದಿಂದ 150 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 25, 2025, 04:47 PM IST
  • ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1800-2000 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು
  • ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು
  • ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Chapati To Lose Belly Fat: ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಳ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1800-2000 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಈ ಪೈಕಿ 225 ರಿಂದ 325 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !

ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 70 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದಿಂದ 150 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ...

ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲಾಡ್, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಊಟದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

