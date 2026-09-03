Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ

ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಪ್‌ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು

Written ByBhimappa
Published: Sep 03, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:44 PM IST
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ನೆರವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
2
3
4
5