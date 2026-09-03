/ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸೋ ಮಾಹಿತಿ

How many days can blood be stored: ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ, ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಕ್ತವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಷ್ಟುಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಎಂದರೆ..
ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ 3 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (RBC), ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದಾನ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು(RBC):
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ (ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನ/Refrigeration) 1 ರಿಂದ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 35 ರಿಂದ 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಳೊಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು:
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 20 ರಿಂದ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ:
RBC ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 21 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ RBC, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಂಗಡಿಸಿದ 3 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶೈತ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತವು ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ದ್ರವ. ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಪ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧಿಗೂ ಮೀರಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೆ ನೀವು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದೆ ಇದನ್ನು ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಿಳೆಯರು 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ) ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ) ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.