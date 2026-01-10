10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು?

Jeera Water For Weight Loss: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮಸಾಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆಶಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನ 15-30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ 2-3 ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಷವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ತಯಾರಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು 200 ಮಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)