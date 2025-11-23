ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

Eggs for vitamin D
: ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಕೊರತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೀಲು ನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ದಿನವಿಡೀ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ವಿಟಮಿನ್ B2, ವಿಟಮಿನ್ B5, ವಿಟಮಿನ್ B6, ವಿಟಮಿನ್ B12, ಫೋಲೇಟ್, ರಂಜಕ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 87 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, 12.6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು 149 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು 14 - 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವರೆಂದರೆ, ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನವು ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ !
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ
ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಹಾಲು, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ʼಡಿʼ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಉಷ್ಣತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)