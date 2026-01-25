ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ 4-5 ಚಮಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸ್ತೀರಾ? ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Sugar side effects: ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 20-30 ಗ್ರಾಂ. 20 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ 4/5 ಟೀ ಚಮಚದಿಂದ 8/9 ಟೀ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಲವಾದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು.
