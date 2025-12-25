1 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕು? ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

How to loss weight fastly: ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 1 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌದು, 1-2 KGಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕೇವಲ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 1-2 KGಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು 1 KG ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯರಿ...
1 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸುಮಾರು 7,700 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ನಿಜವಾದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ತೂಕ, ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್ನಿಂದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು
\ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ 50-70 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ; ನೀವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಚಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ಕೇವಲ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 1KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಸುಮಾರು 128,000 ರಿಂದ 150,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.
1 KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕು?
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 10,000-15,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆದರೆ, 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 KG ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡಿಗೆ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?
* ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
* ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
* ಭಾರೀ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
* ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
* ಇದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ
ದೈನಂದಿನ ನಡಿಗೆಯು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)