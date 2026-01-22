ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

Cooking oil for health: ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುವುದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ. ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ.
ತರಕಾರಿ ಗ್ರೇವಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪರಾಠವಾಗಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್! ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟೀ ಚಮಚಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು 15 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ಮೀರಬಾರದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..?
ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)