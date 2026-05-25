shower in summer: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಆಯಾಸ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಬೆಳಗಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು (ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ನಾನ) ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ pH ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಔಷಧ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ದೀಪಾಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು ಮತ್ತು ದೇಹದ ವಾಸನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ!
ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು, ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಬಿಗಿಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಬೆವರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಗುರವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಂತರ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖವೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.