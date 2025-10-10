English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:29 PM IST
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು Remedy hypertrophy ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಒಂದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನುರಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

