English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Health
ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 03:34 PM IST
Trending Photos

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ
camera icon6
RCB
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
camera icon6
Karna serial
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
camera icon6
Chura Ke Dil Mera
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
camera icon6
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
Calories and Fat in pizza: ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್‌ಫುಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅನೇಕರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಸ್ಲೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಚಾರವೇ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ಟಾಪಿಂಗ್‌, ಚೀಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗೆರಿಟಾ ಪಿಜ್ಜಾದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೀತಾಫಲ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ವೆಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀಸ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ 9 ರಿಂದ 13 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಾದ ಪೆಪ್ಪರೋನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 22 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ನೆನೆಸಿದ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌, ಬಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚೀಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ಒಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರಬಹುದು. ಇದು ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಿನ್ನಿ...

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News