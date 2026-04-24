ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Calories and Fat in pizza: ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅನೇಕರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಸ್ಲೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಚಾರವೇ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ಟಾಪಿಂಗ್, ಚೀಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗೆರಿಟಾ ಪಿಜ್ಜಾದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೆಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ 9 ರಿಂದ 13 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಾದ ಪೆಪ್ಪರೋನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 22 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚೀಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ಒಂದು ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರಬಹುದು. ಇದು ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಿನ್ನಿ...
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)