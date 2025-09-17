ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

Best water for kidneys: ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವು ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅವು ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಸಂಜೀವ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (ಪಿಪಿಎಸ್ಆರ್ಐ) ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 700 ರಿಂದ 800 ಮಿಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಹವಾಮಾನ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ 1-2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
