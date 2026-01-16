ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ

Health Facts : ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಯೋ... ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೂಗು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ..? ಈ ಕುರಿತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಮೂಗಿನ 'ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್' (ಮೂಗಿನ ಮೂಳೆ) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, 'ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್' ಆಕಾರವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೂಗಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಹಾನಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹೊಂಡಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..)