ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿರುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ...

Cancer Stage & Treatment
: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯಾದಷ್ಟೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1-2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಂಕೊಸರ್ಜರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ.ಗರಿಮಾ ಸಿಂಗ್ (BLK, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೆಹಲಿ) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಹಂತ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ಸೀಳಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ಬೋನ್ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಂತಿರುವ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ: ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸ್ತನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿರಿ. ಸ್ತನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ..
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
* ನೀವು ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
* ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಗಾಯಗಳು, ನೋವು ಅಥವಾ ಊತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
* ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿ, ಸುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
* ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
* ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ನೋವುರಹಿತ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ...
ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ CA15.3 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
