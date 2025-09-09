English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿರುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ...

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:02 PM IST
  • ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯಾದಷ್ಟೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • 1-2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು

Trending Photos

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ! ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ : ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು !
camera icon7
EPFO
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ! ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ : ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು !
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
camera icon5
SHUKRA GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕರ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ!!
camera icon5
surya grahan 2025
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕರ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ!!
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿರುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ...

Add Zee News as a Preferred Source

Cancer Stage & Treatment

: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಪತ್ತೆಯಾದಷ್ಟೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1-2 ಅಥವಾ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?

ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಂಕೊಸರ್ಜರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ.ಗರಿಮಾ ಸಿಂಗ್ (BLK, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೆಹಲಿ) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊದಲ ಹಂತ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ಸೀಳಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್‌ಬೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಂತಿರುವ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ: ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಲಘು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸ್ತನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿರಿ. ಸ್ತನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ..

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

* ನೀವು ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
* ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಗಾಯಗಳು, ನೋವು ಅಥವಾ ಊತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.  
* ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿ, ಸುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
* ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
* ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ನೋವುರಹಿತ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ...

ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ CA15.3 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣು.. ನೋಡಲು ಹುಣಸೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಫಲದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Cancer Test At HomeCancer Stage & Treatment3rd Stage cancerHow can I check myself for breast cancer at homeHow to feel a lump in the breast

Trending News