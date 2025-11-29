English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆಯೇ? ಈ 5 ವಿಧಾನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು

ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆಯೇ? ಈ 5 ವಿಧಾನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು

hack to check purity of ghee: ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:41 PM IST
  • ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ
  • ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?
  • ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆಯೇ? ಈ 5 ವಿಧಾನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು

how to check purity of ghee: ತುಪ್ಪವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂದು ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ 5 ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ... 

1. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಕರಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2. ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇರಿಸಿ. ಬಣ್ಣವು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪಿಷ್ಟದ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಫ್ರೀಜ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ. ತುಪ್ಪದ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಘನೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಕರಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ತುಪ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಜಿಗುಟಾದ ಶೇಷವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಪರಿಮಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವು ಅಂತಹ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಯು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ!!

