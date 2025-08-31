English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕೇ? ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Aug 31, 2025
  • ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಈ ವಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವೆಚ್ಚ, ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಎಂದರೇನು?

ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಇತರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಮೆಯ ಕವರೇಜ್ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಮೆ ಬೇಕು?

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಇರುವವರು, 40-50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ + ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಈ ಎರಡೂ ವಿಮೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಷರತ್ತುಗಳು, ಕಾಯುವ ಅವಧಿ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನೇಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ರೈಡರ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗದು, ಆದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಇಂದೇ ಸರಿಯಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ!

