Oral health care tips : ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತೇವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ? ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.. ಹೌದು.. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಈ ಬ್ರಷ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಅಡಗುತಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
How to clean toothbrush : ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ‘ಪಬ್ಮೆಡ್’ (PubMed) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 32 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಬ್ರಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಷ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿರುವುದು: ಅನೇಕರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ದಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಷ್ನ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳ (Bristles) ನಡುವೆ ಕೊಳಕು, ಲಾಲಾರಸ ಮತ್ತು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು, ನೊರೆ ಬ್ರಷ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಕೇವಲ ಬ್ರಷ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇಡುವುದು: ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಸಿಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೈ ತೊಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ಉಗುಳಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳು
ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ (Running water) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಒಣ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ: ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ (Vertical position) ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬ್ರಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ (Disinfect): ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೌತ್ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.