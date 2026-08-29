/ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿ: ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Prevention and Treatment of High Cholesterol: ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ LDL ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂದರೇನು?
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೇಣದಂಥ ಪದಾರ್ಥ. ದೇಹವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡುವ ಬದಲು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾಂಸ, ಕೆಲವು ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಅನ್ನ 6%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ತರಕಾರಿ ಮೂಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶ (soluble fiber) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಫೈಬರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರಿದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಚಿಪ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಪದೇಪದೇ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ವಾರದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಅಥವಾ ಇತರ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ
ಅತಿಯಾದ ತೂಕವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 2026ರ ACC/AHA ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅತಿಯಾದ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಧೂಮಪಾನವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. 2026ರ ACC/AHA ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿದ್ರೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 2026ರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಮೀನು, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಔಷಧಿ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ವಯಸ್ಸು, LDL ಮಟ್ಟ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರಳ ದಿನಚರಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಕಾರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಫೈಬರ್, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವರದಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)