ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

how to control diabetes
: ಮಧುಮೇಹವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಕರಗುವ ನಾರು: ಮೆಂತ್ಯವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಮನ್ನನ್ ಎಂಬ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ '4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್' ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರವಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ನಿಧಾನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಮೆಂತ್ಯವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
* ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
* ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿರಿ.
* ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
* 1 ಟೀ ಚಮಚ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದೇ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)