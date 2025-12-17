ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ: ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

how to control uric acid: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ
ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗ ಮಾಂಸಗಳು (ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ) ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಮದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಮದ್ಯಗಳು, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಚೆರ್ರಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ: ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಕಾಫಿಯ ಸೇವನೆ: ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಸೇವನೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಇರುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಕಿಂಗ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)