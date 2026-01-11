English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಗಿಡ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ! ಮನೆಯಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು..

Diabetes Insulin Plant : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:39 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
    • ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು..
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಗಿಡ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ! ಮನೆಯಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು..

Insulin Plant benefits : ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಕೋಸ್ಟಸ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್. ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು 'ಸ್ಪೈರಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. 

ಈ ಸಸ್ಯವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಗಲವಾದ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಸಾರವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಸ್ಯ ಎಲೆಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!

ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ತಾಜಾ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ನುಂಗಬೇಕು. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸತತ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ : ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ, ಸಸ್ಯವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

