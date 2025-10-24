English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನ ಬಾಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:35 PM IST
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Coriander leaves

: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಟ್ನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಎಲೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಟವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ, ಕಲೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ! ತ್ವಚೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

