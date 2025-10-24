ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Coriander leaves
: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಟ್ನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಎಲೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)