ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತರಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾ ಆಗಿರಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ..!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತರಕಾರಿ ಖರೀಧಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅವು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಜಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಜಾಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿ ಲೈನರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲಾಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಟೊಮೆಟೊ, ಎಲೆಕೋಸು, ಲೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗಳಂತಹ ಸಲಾಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.ಗಾಳಿಯಾಡದ ಶೇಖರಣೆಯು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅವು ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.