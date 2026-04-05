ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಅಸಲಿಯೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ? ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Fake Toothpaste Warning: ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು.ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 5, 2026, 08:22 AM IST
  • ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ನಕಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಸಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಉದಾ: ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Fake Toothpaste Warning: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ನಕಲಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು.ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ನಕಲಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಕಲಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ದಂತಕವಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ, ಬಾಯಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಜವಾದ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ನಕಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಸಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾ: ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಾರ್‌ಕೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣದೋಷಗಳು, ಕಳಪೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

