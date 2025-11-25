English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:00 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
  • ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು
  • ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೇ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

Trending Photos

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Vipreet RajaYoga
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
camera icon7
Monica Bedi
ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!! ‌
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಎಂದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಳಿ ಇದ್ದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಅಥವಾ ಮುಖವಾಡ ಬಳಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುವ  ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಆಪಲ್‌, ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಯಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗದಂತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೇ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಪಕರ್ವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಧೂಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌.. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಜಯಿಸಿದ ಯುವತಿಯರು

ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಿವಿ, ಪೇರಳೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್‌ (Free Rradicals) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು  ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ (Bet Carotene). ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳ ಒಳಪದರ (Mucosal Lining)ವನ್ನು  ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Winter SeasonHealth carecold airImmune Systemsunlight deficiency

Trending News