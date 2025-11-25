ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಎಂದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಳಿ ಇದ್ದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮುಖವಾಡ ಬಳಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಆಪಲ್, ಸೊಪ್ಪುಗಳಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಯಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗದಂತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೇ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಪಕರ್ವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಧೂಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ.
ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಿವಿ, ಪೇರಳೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ (Free Rradicals) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ (Bet Carotene). ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳ ಒಳಪದರ (Mucosal Lining)ವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.