ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು 

Health tips in Kannada : ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಹಾಗು ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 21, 2026, 09:24 PM IST
Ragi Laddu tips : ರಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಧಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಅಂಬ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜನರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಕಪ್ ರಾಗಿ (ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ)
ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್
ಕಾಲು ಕಪ್ ತುಪ್ಪ
ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಮೊದಲು, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀರಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಿರಿ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲ್ಲು, ಕೀಲು ನೋವು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

