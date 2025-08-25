English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ನೀವು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:24 PM IST
  • ನೀವು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ?
  • ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು
  • ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆಮಂದಿ ಸವಿಯಬಹುದು

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

Recipe of garlic chutney

: ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖಾರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಸಾಲಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 80 ಗ್ರಾಂ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 30 ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು 12-14 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ದೇಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂಗಳಿಂದ ನೀವು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಣಗಳನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹಸಿರು ಚಟ್ನಿ! ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..

ಮೊದಲ ಹಂತ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಬೇಕು.

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈಗ ನೀವು ಈ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಬೇಕು.

ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ: ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಗಿ ಮಿರ್ಚ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಈ ನಿಮ್ಮ ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಬಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಖಾರದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ವಡಾ ಪಾವ್, ದೋಸೆ, ಪರಾಟ ಅಥವಾ ದಾಲ್-ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂದೇ ಈ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಿರಿ...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

