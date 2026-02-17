English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದೇ ಇರಲ್ಲ!

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದೇ ಇರಲ್ಲ!

manage liver health: ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:12 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಅಂಗವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
  • ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ

Trending Photos

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
camera icon7
niveditha gowda
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
camera icon5
Baba Vanga
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Rashmika Vijay wedding
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದೇ ಇರಲ್ಲ!

manage liver health: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಒಂದು, ಇದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕೊರತೆಯು ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ...

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧ್ಯಾನ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.ದೇಹದ ತೂಕವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವುದು, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಯಕೃತ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಯಾಸ, ಗ್ಯಾಸ್‌, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Liver HealthLiver Carehealthy liver tipsliver dietLiver Function

Trending News