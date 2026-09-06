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ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ?.. ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!

How to peel ginger easily: ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:37 PM IST
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ?.. ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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