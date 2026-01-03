ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ.. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು?

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಈಗೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧವರೆಗೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಪಾಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು.
ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು 24 ರಿಂದ 28 ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಶಿಶುಗೆ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ (Macrosomia)ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಂದರೆ ಶಿಶುವಿನ ತೂಕವು 4 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಮಗು ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಿಶು ಜನನದ ನಂತರ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ (ಐಸಿಯು)ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮಗು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
