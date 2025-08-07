English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸುವ ಜನರೇ.. ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ.!! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Washing Machine shock : ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ದರುಂತ ಹೇಗೆ ಜರುಗಿತು.. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:34 PM IST
    • ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
    • ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
    • ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು..

Viral News : ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಹಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಹಾಕುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರ್ವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ -ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ..!

ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ: ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಂತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಬಂದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಳಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಂತ್ರವು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯಾವುದೇ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವು! ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ತಿನ್ನಿ..

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಂತಿಗಳು ಮುರಿದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆ ಹರಿದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಗೆ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ..

ಸೂಚನೆ: ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Washing Machine Mistakeelectrical appliancesElectrical safetyWashing machine safety

