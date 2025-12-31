English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋಕು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.! ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದರೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ

ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋಕು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.! ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದರೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ

ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್‌, ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:02 PM IST
    • ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಪಬ್‌, ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Trending Photos

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಪತ್ನಿ.. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!
camera icon5
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಪತ್ನಿ.. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
camera icon10
Labh Drishti Rajyog 2026
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon8
beer
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
camera icon7
Shreyas Iyer Health Update
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಚೇತರಿಕೆ ಬಟ್‌..ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರುಪೇರು ಹೀಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ?
ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋಕು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.! ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದರೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ

Health tips : ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ.. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ.. ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ... ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ತುಂಬಿದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಪಿ-ಶುಗರ್‌ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ : ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಂಜೆ : ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ... ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್‌, ಕಿಡ್ನಿ ಢಮಾರ್!!

ನೀರು : ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಪಾನೀಯದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. (ಈ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು Zee Kannada News ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

kidneyalcoholkidney failureHealth TipsKidney Health

Trending News