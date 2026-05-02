How to recognize near death signs: ಮಾನವ ಮೃತಪಡುವ ಮುನ್ನ ಆತನ ದೇಹವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
How to recognize near death signs: ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜನನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದರೆ, ಸಾವು ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಹವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜೀವನದಂತೆ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು, ಸಾವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ದೇಹವು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿದ್ರೆ - ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮಾದರಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಯ್ನೆ-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಉಸಿರಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉಸಿರಾಟವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಡೆತ್ ರಾಟಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ: ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಾನಸಿಕ-ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳುಸಾವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಭ್ರಮೆಗಳು - ದರ್ಶನಗಳು: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಚಡಪಡಿಕೆ: ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ತೋರಬಹುದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯ. ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ.
ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು:
ಕೋಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುತ್ತಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಿ.
ಶಾಂತತೆ: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇರುವುದು, ಜಗಳವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಳುವುದು ಅವರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಗೌರವ
ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕುಟುಂಬದವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಯಾರ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಾವನ್ನು ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ.