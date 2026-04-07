ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ

High blood pressure: ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಸೇಥ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಶಾಖ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆವರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ತಾಜಾ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)