ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಉಪಾಯ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:59 PM IST
  • ತಾಪಮಾನದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
  • ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

High blood pressure: ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರಲಿದ್ದು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: World Health Day 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಸೇಥ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಶಾಖ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆವರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: World Health Day: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಿರಿಯ ಹಾದಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು! ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ತಾಜಾ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

High Blood PressureHealthy diethow to control blood pressureBP in summerHeart health

