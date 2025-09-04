ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ 2700 ರೂ, ಉಳಿತಾಯ..! ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ

GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ 18% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನೀವು 100 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನೀವು 18 ರೂ. GST ಯೊಂದಿಗೆ 118 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಶೂನ್ಯ GSTಯಿಂದಾಗಿ, ವಿಮೆ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ನಿಯಮವು ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕುಟುಂಬ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18% ರಿಂದ 0% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಈಗ 10,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ 1,800 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ 1,800 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುಮಾರು 2700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 57 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 31 ಕೋಟಿ ಜನರು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 39% ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು:
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 18% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ GST ಅನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. GST ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು 100 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ರೂ. ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, 30 ರೂ. ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು 10 ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವೆಚ್ಚವು 70 ರೂ. (40+30) ಮೇಲೆ 18% ಅಂದರೆ 12.6 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 18 ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12.6 ರೂ. ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 5.4 ರೂ. ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರಿಣಾಮ:
ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಿಂದ 12.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಜಿಎಸ್ಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳುಕಂಪನಿಯು ಪಡೆಯದ 100 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 100 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 112.6 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಸುಮಾರು 3.31% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು 1,000 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, 33.33 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 1,033.33 ರೂ. ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 1,180 ರೂ. (1,000 + 180 ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾದರಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘಾಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವ ತತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು.