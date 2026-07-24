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ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ

Monsoon top seasonal fruits: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 24, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:50 PM IST
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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