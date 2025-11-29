ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

How to stop blood sugar spikes: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ಗೆ 250 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ (mg/dL) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
* ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
* ಆಯಾಸ
* ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ
* ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
* ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಫಿಂಗರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್ (CGM) ಬಳಸುವುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು CDC ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
* ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
* ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ
* ಊಟ ಬಿಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ.
* ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ-ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
* ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯಿರಿ
* ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
* ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಪದೇ ಪದೇ 240 mg/dLಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟೋನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
