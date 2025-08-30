ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.!

Heart attack first aid : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ( heart attack first aid) ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, (heart attack signs) ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಎದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಭುಜ, ದವಡೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಬೆವರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು.
ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆ : ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯದ ಅನುಭವವಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಕಫ್ CPR : ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ CPR ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. CPR ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ CPR ನೀಡುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)