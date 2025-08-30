English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.!

Heart Attack survive : ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ಸಿಪಿಆರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:45 PM IST
    • ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.?
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
    • ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
camera icon6
Jupiter
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon8
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾದ Big Update ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
camera icon7
DA Arrears
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.!

Heart attack first aid : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ( heart attack first aid) ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, (heart attack signs) ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಎದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಭುಜ, ದವಡೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಬೆವರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ Breakup ಹೇಳಿಬಿಡಿ..!

ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಮಾತ್ರೆ : ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯದ ಅನುಭವವಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಹೃದಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.  

ಕಫ್ CPR : ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತವಾದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ CPR ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. CPR ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ CPR ನೀಡುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನಿಮ್ಮ LOVER ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

heart attackhealthHeartTIPSHealth Tips

Trending News