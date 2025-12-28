English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ತೊಗಟೆ ಕಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು.. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ.!

Heart care tips : ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಹುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ತೊಗಟೆಗೂ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ತೊಗಟೆ..? ಯಾವ ಮರದ್ದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:01 PM IST
Heart care foods : ಇದು ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ.. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತೊಗಟೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಉದ್ದ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.!

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಸೇವನೆಯು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ: ಇದರ ಸೇವನೆಯು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡಸರೇ.. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ!!

ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು 5–7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಿ. ರುಚಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ನೀರನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 30–45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಹೃದಯ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 1-2 ಟೀ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

