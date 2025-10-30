ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಕರಗಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಎಲೆ! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ

Bay leaves for uric acid: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗೌಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಪ್ಯೂರಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಗಳು (Bay leaves) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಜಿಜಿಯಂ ಪಾಲಿಯಾಂಥಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೊದಲು ದೇಹದಿಂದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು ಎಂಬ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೌಟ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕುದಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಮೂಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೌಟ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ರಿಂದ 4 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯ ಚಹಾ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಈ ಎಲೆಯ ಚಹಾವನ್ನ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)