ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ 'ನೇರಳೆ ಬೀಜ': ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ

Jamun Seed for Diabetes : ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಬನ್ನಿ ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೋಲಿನ್ (Jamboline) ಮತ್ತು ಜಾಂಬೋಸಿನ್ (Jambosine) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು (Starch) ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ : ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ: ಸಲಾಡ್, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕೂಡಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ತಾಜಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, 3 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.