ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ 'ನೇರಳೆ ಬೀಜ': ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ

Diabetes control foods : ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೂಡಾ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ, 'ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ'.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:20 PM IST
    • ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
    • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ.
    • ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯೋಣ..

Jamun Seed for Diabetes : ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಬನ್ನಿ ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯೋಣ..

ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೋಲಿನ್ (Jamboline) ಮತ್ತು ಜಾಂಬೋಸಿನ್ (Jambosine) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು (Starch) ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ : ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ: ಸಲಾಡ್, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಕೂಡಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ತಾಜಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, 3 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ನೇರಳೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

