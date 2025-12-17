English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಹಸಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ..!

ಹಸಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ..!

ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:43 AM IST
  • ಅರಿಶಿನದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
camera icon13
Samsaptak Rajyog 2025 Lucky Rashifal
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಾಡ! 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!
camera icon7
Samantha First Crush
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೂ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿವಾಹಿತ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Rahu Mahadasha
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair
ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಹಸಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ..!

Turmeric for liver: ಅರಿಶಿನದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್‌ಹರ್ಬ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್‌ ಲಿವರ್‌ನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್‌ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಿವರ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಿವರ್‌ನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್‌ನ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ (ALT, ASTನಂತಹ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ.. ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

ಲಿವರ್‌ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಅರಿಶಿನ ಸಹಕಾರಿ  

ಕಚ್ಚಾ ಅರಿಶಿನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಲಿವರ್‌ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ, ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಲಿವರ್‌ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್‌ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಲಿವರ್‌ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಲಿವರ್‌ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವದಂತಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ! ಮೊಟ್ಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೂಚನೆ..

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Fatty LiverRaw Turmericturmeric for liverturmericHow to use Raw turmeric for fatty liver

Trending News