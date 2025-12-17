ಹಸಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ..!

Turmeric for liver: ಅರಿಶಿನದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ಹರ್ಬ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿವರ್ನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಿವರ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ಗೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಿವರ್ನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್ನ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ (ALT, ASTನಂತಹ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಅರಿಶಿನ ಸಹಕಾರಿ
ಕಚ್ಚಾ ಅರಿಶಿನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ, ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಲಿವರ್ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)