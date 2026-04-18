  • ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ..! ಹೌದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ.. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು

Weight loss tips : ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಡಯಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:05 PM IST
    • ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು...

Weight loss diet : ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 'ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ' ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮ: ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಸ್ಕ್ವಾಟ್‌ಗಳು (Squats), ಪ್ಲಾಂಕ್ (Plank), ಮತ್ತು ಪುಷ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
HIIT ತರಬೇತಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ತರಬೇತಿಯು (HIIT) ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: "ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಆಹಾರದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು, ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿರಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಬಿಳಿ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಲಘುವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ.

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ : 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಠಿಣ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

