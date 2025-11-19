English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಟಾಪ್‌ ಮಾಹಿತಿ

ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಟಾಪ್‌ ಮಾಹಿತಿ

How twin Children are born: ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 19, 2025, 09:09 AM IST
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಟಾಪ್‌ ಮಾಹಿತಿ

How twin Children are born: ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಳು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅವಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. 

ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭವಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೀರ್ಯವು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಫಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅವಳಿಗಳಿವೆ: ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಮೊನೊಜೈಗೋಟಿಕ್ ಅವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜೈಗೋಟಿಕ್ ಅವಳಿಗಳು. ಈ ಅವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೀರ್ಯದಿಂದ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅವಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು: 
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅವಳಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್:
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ:
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಸಹ ಅವಳಿಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು:
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

