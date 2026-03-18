ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಮಾರಕ ರೋಗ ಪತ್ತೆ.. ಸಮ್ಮಿಲನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ

Health tips : ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈರಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರಸ್ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ತವಾಗಿರಬಲ್ಲದು. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇದು 'ಓರೊಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್' ಎಂಬ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಣವಾಗದ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು, ಧ್ವನಿ ಒರಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ: ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ (HPV Vaccine) ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಓರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (Oral Protection) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.