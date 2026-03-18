English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಮಾರಕ ರೋಗ ಪತ್ತೆ.. ಸಮ್ಮಿಲನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್' (HPV) ಎಂಬ ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 18, 2026, 10:39 PM IST
Trending Photos

Health tips : ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈರಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರಸ್ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ತವಾಗಿರಬಲ್ಲದು. ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಇದು 'ಓರೊಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್' ಎಂಬ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಣವಾಗದ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ನೋವು, ಧ್ವನಿ ಒರಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ: ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ (HPV Vaccine) ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಓರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (Oral Protection) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Oral Cancertongue cancermouth cancerCancerhealth

Trending News