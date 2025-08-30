English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಹುಳುವಿಗೆ ಮಾನವನ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..! ಇದು.. ನರಭಕ್ಷಕ.. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ 

Man flesh eating worms : ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಅಲ್ಲವೆ.. ಹೌದು.. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 04:16 PM IST
    • "ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್" ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
    • ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರುತ್ತದೆ.
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹುಳುಗಳ ಅತಂಕವಿದೆಯೇ..?

ಈ ಹುಳುವಿಗೆ ಮಾನವನ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..! ಇದು.. ನರಭಕ್ಷಕ.. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ 

Screwworms : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ "ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್" ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹುಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹುಳುಗಳ ಅತಂಕವಿದೆಯೇ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್ ಎಂದರೇನು? : ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೊಣ ಲಾರ್ವಾ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಲಾರ್ವಾಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ, ಅವು ಜೀವಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು "ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಮಾನವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹುಳು.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ, ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹವಾಮಾನವು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ಕ್ರೂವರ್ಮ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

