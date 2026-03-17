ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ.. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Ice Apple benefits: ತಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳು ವಿಟಮಿನ್-ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸತು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಒಂದು. ಇವು ಜೆಲ್ಲಿ ತರಹದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಡಿದರೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ನೀರಿನಂಶದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ 'ಐಸ್ ಆಪಲ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಥಾಟಿ ನುಂಗು' ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ನುಂಗು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತರಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾ ಆಗಿರಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ..!
ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸಲು ತಾಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ತಾಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಅವು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.
ಇದರ ರುಚಿ ಎಳನೀರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳೆ ಕಾಳುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದು ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ನಾವು ವಿಪರೀತ ಬೆವರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದು ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!